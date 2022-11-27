Экономист Григорьев посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

Россиянам, планирующим отправиться за границу на новогодние праздники, стоит приобрести валюту до 5 декабря, чтобы купить ее по наиболее выгодному курсу. Такой совет дал кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью радио Sputnik.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

«Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, то он точно не прогадает, поскольку гипотетическая возможность ослабления рубля есть <...> У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть», — сказал Григорьев.

Однако, по словам экономиста, серьезных изменений на валютном рынке опасаться не стоит — максимальный коридор колебаний может составить шесть-семь рублей. Курс 100 рублей за доллар Григорьев исключил.