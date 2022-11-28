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33 минуты назад

Цены на нефть установили антирекорд

Lenta.ruиещё 4

Цены на нефть марки Brent установили антирекорд — стоимость январских фьючерсов на лондонской бирже ICE опустилась ниже 82 долларов за баррель впервые с 11 января, свидетельствуют данные площадки.

Цены на нефть установили антирекорд
Фото: ТАССТАСС

В 5:54 по московскому времени цена фьючерсного контракта опускалась до 81,07 доллара за баррель (минус 3,2 процента к стоимости предыдущего закрытия торгов). По состоянию на 10:06 цена нефти Brent составляет 81,27 доллара за баррель.

Как отмечает «Коммерсантъ», нефть подешевела на фоне введения коронавирусных ограничений в Китае, грозящих падением спроса, а также решения США ослабить санкции против Венесуэлы. Власти Соединенных Штатов разрешили американской нефтегазовой компании Chevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Белый дом решил ослабить санкции за неделю до 5 декабря — к этому дню страны G7 и Евросоюз должны окончательно установить потолок цен на российскую нефть.

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