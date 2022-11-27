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22 минуты назад

Стал известен прогноз курса рубля на следующей неделе

Майк Габриелян

Несколько важных событий способны оказать влияние на рынок и вызвать повышенную волатильность в декабре. Так считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передает «Прайм».

Дан прогноз по курсу рубля на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик полагает, что на следующей неделе сохранится долларовый курс в 60 рублей с отклонениями в пределах 2 рублей. При повышенной волатильности границы расширятся до 55,00-70,00 рублей.

Пара юань/рубль консолидируется в диапазоне 8,00-8,85 рублей. В «зависимости от окраса новостей» цена может двинуться к 7,50 или 9,50 руб. С июля цена крутится вокруг уровня 8,45 рублей за юань.

Антонов отметил, что рубль «прекрасно себя чувствует с середины марта». Это происходит благодаря эффективному взаимодействию российских монетарных властей. Из-за антироссийских санкций регулятор ввел ограничения на покупку/продажу иностранной валюты и заблокировал активы нерезидентов на Мосбирже. Рынок находится под пристальным вниманием Банка России.

Однако, по словам Антонова, в декабре ожидается несколько важных событий, которые способны оказать влияние на рынок и вызвать повышенную волатильность.

Это заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Сейчас цена упала до $85 за баррель, поэтому альянс может сократить квоты по добыче нефти, чтобы поддержать цены выше $90. Для рубля это положительный фактор.

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Заседание ФРС США пройдет 14 декабря. Ожидается, что Федрезерв снизит темпы повышения ставки. По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляет 75,8%. Слабый доллар помогает рублю удерживать позиции около 60 рублей за доллар при негативном внешнем фоне.

И, наконец, 16 декабря Банк России огласит решение по ключевой ставке. Участники рынка ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%.

Ранее аналитики заявили, что ожидаемый рост доллара продолжается.

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