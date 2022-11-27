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1 час назад

Эксперт назвал потолок цен на нефть из России непродуманной мерой Запада

Майк Габриелян

Потолок цен на российскую нефть является непродуманным действием Запада и опасен для мировой экономики. Такого мнения придерживается директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, передает РИА Новости.

Эксперт назвал потолок цен на нефть из России непродуманной мерой Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что двигало западными странами, когда они задумали установить "потолок" цен на российскую нефть? Снизить доходы нашей страны», - сказал Широв.

По его мнению, основная проблема России в том, что мы не можем потратить значительную часть экспортных доходов – ограничены возможности закупок импортных товаров. Кроме того, мы не можем формировать резервы в валютах развитых стран. Именно поэтому доллар стал для РФ токсичной валютой.

По словам Широва, сдерживая доходы РФ и одновременно ограничивая российский импорт, западные страны не могут добиться своих целей. Странность заключается в том, что столь непродуктивное решение приняли государства, считающие себя «лидерами рыночных отношений».

Введение «потолка цен» на нефть из РФ меняет все правила игры на энергетических рынках, и это «опасно для всей мировой экономики» и, прежде всего, для инициаторов потолка цен.

Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Рынки,Александр Широв,РАН,ЕС,
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