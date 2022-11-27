Эксперт назвал потолок цен на нефть из России непродуманной мерой Запада

Потолок цен на российскую нефть является непродуманным действием Запада и опасен для мировой экономики. Такого мнения придерживается директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, передает РИА Новости.
«Что двигало западными странами, когда они задумали установить "потолок" цен на российскую нефть? Снизить доходы нашей страны», - сказал Широв.
По его мнению, основная проблема России в том, что мы не можем потратить значительную часть экспортных доходов – ограничены возможности закупок импортных товаров. Кроме того, мы не можем формировать резервы в валютах развитых стран. Именно поэтому доллар стал для РФ токсичной валютой.
По словам Широва, сдерживая доходы РФ и одновременно ограничивая российский импорт, западные страны не могут добиться своих целей. Странность заключается в том, что столь непродуктивное решение приняли государства, считающие себя «лидерами рыночных отношений».
Введение «потолка цен» на нефть из РФ меняет все правила игры на энергетических рынках, и это «опасно для всей мировой экономики» и, прежде всего, для инициаторов потолка цен.
Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.