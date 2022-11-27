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1 час назад

Ослаблению курса доллара нашли объяснение

Илья Родин

Откат курса американского доллара к ведущим мировым валютам обусловлен сигналами ФРС США по ключевой ставке, рассказал в интервью агентству «Прайм» аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Ослаблению курса доллара нашли объяснение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Текущие события обусловлены возросшей вероятностью замедления шага повышения процентной ставки ФРС», - пояснил эксперт.

По его мнению, доллару в последнее время удалось немного отыграть утраченные позиции. На это повлияли такие факторы, как усиление карантинных ограничений в КНР и краткосрочный обвал котировок нефти.

Вместе с тем, полагает Кравченко, они оказали на доллар минимальное влияние. Основным фактором для курса американской валюты будут ожидания инвесторов по ужесточению процентной политики ФРС.

Ранее сообщалось, что после ноябрьского заседания ФРС курс доллара упал по отношению к евро и иене.

Рынки,Юрий Кравченко,ИК Велес Капитал,ФРС,
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