Ослаблению курса доллара нашли объяснение

Откат курса американского доллара к ведущим мировым валютам обусловлен сигналами ФРС США по ключевой ставке, рассказал в интервью агентству «Прайм» аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

«Текущие события обусловлены возросшей вероятностью замедления шага повышения процентной ставки ФРС», - пояснил эксперт.

По его мнению, доллару в последнее время удалось немного отыграть утраченные позиции. На это повлияли такие факторы, как усиление карантинных ограничений в КНР и краткосрочный обвал котировок нефти.

Вместе с тем, полагает Кравченко, они оказали на доллар минимальное влияние. Основным фактором для курса американской валюты будут ожидания инвесторов по ужесточению процентной политики ФРС.