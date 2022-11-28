Почему цена нефти Brent опустилась ниже $81 за баррель

На торгах в понедельник, 28 ноября, цена нефти эталонной марки Brent впервые за десять месяцев опускалась ниже $81 за баррель. Заметное удешевление сырья эксперты объясняют непростой эпидемической ситуацией в Китае. На фоне роста числа заболевших COVID-19 и ужесточения карантинных ограничений в КНР инвесторы опасаются падения спроса на топливо в азиатской республике. Кроме того, участников рынка настораживает неопределённость по поводу обсуждаемого в Евросоюзе потолка цен на российскую нефть. В настоящий момент стороны пока не могут прийти к консенсусу из-за внутренних разногласий. Тем временем в России предупреждают, что не станут продавать топливо тем государствам, которые введут ограничения. Как в этом случае могут измениться мировые цены на энергоресурс — в материале RT.

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В понедельник, 28 ноября, торги на мировом энергорынке сопровождаются резким снижением цен на нефть. В середине дня стоимость сырья эталонного сорта Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась на 3,4% и впервые с 10 января достигала $80,83 за баррель. Тем временем котировки американской марки WTI падали на 3,8% — до $73,61. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 27 декабря 2021 года.

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С начала месяца нефть на глобальном рынке подешевела почти на 15%. Главной причиной такой динамики стала реакция инвесторов на ухудшение эпидемической ситуации в Китае. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в КНР специалисты опасаются снижения спроса на углеводороды со стороны азиатской республики — главного мирового импортёра сырья.

«Китайские власти идут по пути нулевой терпимости к CОVID-19, закрывают города, останавливают производства. В итоге КНР нужно меньше нефтепродуктов, поэтому и потребление сырья в стране не растёт. Это пугает рынок», — объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, дополнительно участников рынка настораживают риски глобальной рецессии. Как объяснил специалист, ажиотажное удорожание топлива в предыдущие месяцы привело к глобальному разгону инфляции, и для борьбы с повышением цен центробанки резко повысили ставки. В результате кредиты для бизнеса оказались менее доступными, многие предприятия стали закрываться, и спрос на энергию во всём мире начал снижаться.

Как предположил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, при сохранении текущих условий к концу зимы стоимость нефти Brent может опуститься до $65—70 за баррель. Вместе с тем в случае дальнейшего снижения цен в ситуацию может вмешаться альянс ОПЕК+, уверен эксперт.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти резких от обвалов.

«Участники сделки ОПЕК+ продолжат бороться за приемлемый уровень цен. При необходимости они могут снизить квоты на добычу нефти, и сырьё вновь начнёт дорожать из-за сокращения предложения на мировом рынке», — пояснил Владимир Чернов.

Ценовой тупик

Кроме того, по словам Игоря Юшкова, в настоящий момент влияние на котировки оказывает обсуждаемое в Европе введение потолка цен на российскую нефть. Планы ЕС ограничить стоимость продаваемого Москвой сырья создают дополнительную неопределённость для глобального рынка, считает эксперт.

Напомним, что введение предельной цены на нефть было предусмотрено восьмым пакетом антироссийских санкций, одобренным ещё в начале октября. В рамках инициативы планируется запретить европейским компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в третьи страны по цене выше определённого лимита. Ограничения в отношении российской нефти должны вступить в силу уже 5 декабря, а с 5 февраля 2023 года — распространиться и на нефтепродукты.

Тем не менее странам Евросоюза пока не удаётся договориться между собой по поводу самого потолка цен. Так, если большинство государств ЕС согласились с предложенным Еврокомиссией лимитом в пределах $65—70 за баррель, то, например, Польша настаивает на снижении показателя более чем вдвое — до $30 за баррель.

Представленное ЕК ограничение цен Варшава считает слишком завышенным. По данным Минфина РФ, Россия сейчас продаёт свою нефть в среднем по $70,6 за баррель. На этом фоне власти Польши и некоторых других стран Европы предлагают установить более низкий ценовой потолок, из-за чего переговоры в рамках ЕС «зашли в тупик», пишет газета Financial Times.

Как пояснил Владимир Чернов, потолок цен в $65—70 за баррель позволит России по-прежнему получать сверхдоходы от продажи углеводородов. В то же время предлагаемый Польшей более низкий лимит может в перспективе обернуться ударом для всего Евросоюза, уверен специалист.

«Предполагается, что потолок в $30 за баррель вынудит Россию снизить производство нефти, поскольку при такой стоимости некоторые проекты по добыче станут нерентабельными. Это вызовет дефицит на мировом рынке нефти и ещё больше взвинтит цены, что невыгодно Европе и США. Если Польша и страны Прибалтики ещё готовы жертвовать своей экономикой ради снижения доходов России, то другие страны уже нет», — добавил собеседник RT.

Только для своих

Впрочем, вне зависимости от уровня ценового потолка Москва не станет продавать нефть тем, кто поддержит ограничения. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами (установившими потолок цен. — RT) мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем и газом не будем… Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, всё-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет», — подчеркнул представитель Кремля.

О планах перекрыть поставки топлива странам, вводящим ценовые ограничения, Владимир Путин объявил ещё в начале сентября на Восточном экономическом форуме. Как подчёркивал глава государства, Россия готова выполнять свои контрактные обязательства перед покупателями энергоносителей. Впрочем, если политические решения Запада будут противоречить действующим договорам и интересам Москвы, торговля сырьём полностью прекратится.

«Абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведёт… Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — предостерёг Путин.

Позже российский лидер предупредил, что обсуждаемые в ЕС инициативы только ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике и спровоцируют усиление глобального дефицита нефти. В качестве подтверждения своей позиции президент приводил слова известного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана.

«Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое — с нефтью или газом», — цитировал Путин Фридмана.

По информации агентства Bloomberg, Москва намерена полностью запретить своим компаниям и трейдерам продавать нефть тем странам и предприятиям, которые присоединятся к механизму ограничения цен. Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, соответствующий указ уже готовят в Кремле.

«Действительно, это может быть сделано в виде специального законодательного акта, который запретит нашим компаниям поставлять нефть в какие-то страны по ценам ниже мировых, или в форме неофициальных договорённостей, как было с ОПЕК+. Тогда Путин собрал крупные компании и предложил понизить добычу, чтобы мировые цены на нефть выросли, и бизнес согласился. Сейчас может быть такой же подход», — считает Игорь Юшков.

В любом случае Россия продолжит продавать свою нефть, но только тем странам, которые не присоединятся к ограничениям, подчеркнул специалист. При этом, по словам Владимира Чернова, значительный объём поставок Москве уже удалось перенаправить с Запада на Восток.