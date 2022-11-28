Экономист назвал юань одной из ключевых развивающихся валют

«Китайский юань является одной из ключевых развивающихся валют, поскольку экономика Китая — вторая по величине после американской. По внешнеторговому обороту Китай также занимает второе место после США, а для России это крупнейший партнёр в международной торговле», — заявил он в беседе с ФАН.