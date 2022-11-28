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59 минут назад

Экономист Абрамов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют

RT на русском

Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов рассказал об особенностях китайского юаня.

Экономист назвал юань одной из ключевых развивающихся валют
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китайский юань является одной из ключевых развивающихся валют, поскольку экономика Китая — вторая по величине после американской. По внешнеторговому обороту Китай также занимает второе место после США, а для России это крупнейший партнёр в международной торговле», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, среди достоинств юаня — относительно высокая ликвидность и её возможное дальнейшее увеличение, экономическая и внешнеторговая значимость КНР.

Вместе с тем, отметил Абрамов, китайская экономика зависит от экспорта товаров и импорта сырья, что делает её недостаточно диверсифицированной.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

Рынки,Артем Николаев,
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