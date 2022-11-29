Нефть Brent резко возросла в цене

В первой половине дня вторника стоимость нефти демонстрирует резкий рост после колоссального падения по итогам предыдущей сессии. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

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Цена январских фьючерсов на сорт Brent к 8:12 достигла $85,16 за баррель. Данный уровень на $1,97 (2,37%) превышает стоимость, которая наблюдалась к закрытию ($83,19 за баррель, снижение составило $0,44, или 0,5%).

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) находится на отметке в $78,87 за баррель, что на $1,53 (1,98%) превышает итоговое значение предыдущей сессии. В понедельник контракт опустился на $0,96 (1,3%), до $77,24 за баррель.

28 ноября Brent опускалась до минимального с января уровня, а WTI – до самого низкого значения с декабря прошлого года, следует из данных Dow Jones Market Data. Ситуация обусловлена массовыми акциями протеста против локдаунов, прошедших несколько дней назад в Китае.

Агентство «Интерфакс», ссылаясь на экспертов, опрошенных Bloomberg, сообщило, что из-за протестов в Китае со стороны властей КНР ожидается жесткая реакций. Китай – крупнейший в мире импортер нефти.