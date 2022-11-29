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1 час назад

Курсу рубля приготовили две встряски под Новый год

Свободная пресса

Туристам, которые планируют провести новогодние праздники за рубежом, лучше запастись валютой заранее, так как после введения потолка цен на российскую нефть 5 декабря курс рубля может заметно упасть к доллару и евро. Такой совет дал россиянам кандидат экономических наук Владимир Григорьев, который отметил, что предпосылок к укреплению нацвалюты сейчас не наблюдается, зато обратный процесс вполне возможен.

Курсу рубля приготовили две встряски под Новый год
Фото: ТАССТАСС

«Я думаю, что если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, он точно не прогадает», — сказал эксперт.

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В то же время, обвала курса рубля аналитики также не прогнозируют – рост доллара на бирже не должен превысить 6-7 рублей, соответственно, в обменниках рост может дойти примерно до 10 рублей за доллар и евро.

Кроме того, степень влияния ограничений на курс рубля будет зависеть от того, как именно они будут работать. 28 ноября издание Financial Times сообщило, что страны Запада до сих пор так и не договорились о том, какой именно потолок цен будет установлен на российскую нефть. Якобы государства не могут прийти к согласию, так как Польша выступает против уровня в 65 долларов за баррель, который согласовали остальные участники сделки, и требует опустить потолок ниже.

Отчасти позицию Варшавы можно объяснить не только антироссийскими настроениями, но и ситуацией на рынке, где цены на нефть продолжают снижаться. 28 ноября баррель Brent на бирже ICE опустился ниже 81 доллара впервые с 11 января. С учетом дисконтов на российский сорт Urals 65 долларов и так примерно соответствуют текущим продажам, поэтому смысл введения «потолка» в сложившейся конъюнктуре теряется.

Россия в любом случае исходит из того, что не будет продавать нефть странам, которые ввели на нее любые ценовые ограничения. Эту позицию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 ноября в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».

Как пояснили «СП» экономисты, от введения ограничений на российскую нефть Москва ничего не потеряет, а курс рубля может этих новаций и вовсе не заметить. Но это не значит, что российской валюте ничего не угрожает. Как говорит аналитик Золотого монетного дома Дмитрий Голубовский, ударом по курсу «деревянного» могут стать события в Китае, где снова вводятся коронавирусные ограничения, которые население воспринимает не так мирно, как в прошедшие годы.

- Введение потолка цен на нефть Евросоюзом практически никак не повлияет на курс рубля, - поясняет Голубовский. - Цены на марку Brent сегодня и так упали к 80 за баррель из-за того, что в Китае снова вводят коронавирусные ограничения, в связи с чем начались беспорядки. Это значит, что наша нефть Urals уже ниже 65. При той конъюнктуре, которая сейчас сложилась в мире, с их параметрами ценового потолка вообще ничего не изменится. Поэтому для нас после 5 декабря ничего не случится, тем более что они в итоге страны Запада могут вообще ни до чего не договориться.

Я бы возможные негативные сценарии связывал не с этим событием, а с новой волной пандемии. Если она накроет мир, вот тогда всем будет невесело. Эту тему начали активно раздувать в СМИ, а жизнь научила нас, что вне зависимости от того, что происходит на самом деле, если что-то активно раздувают, это неспроста. Если Brent пойдет к 60, Urals выйдет на 45-50 долларов за баррель, у нас будут проблемы, а курс доллар/рубль уйдет на 70.

«СП»: - То есть при необходимости валютой лучше запасаться прямо сейчас?

- Мы не можем сказать наверняка, что этот сценарий осуществится. Но я бы согласился с советом запасаться валютой просто потому, что совершенно точно не жду укрепления рубля. Вы в любом случае не купите ее дороже, чем она будет под Новый год. Рубль может подешеветь, но не из-за этих «происков империалистов», а из-за более серьезных причин вроде того, что сейчас происходит в Китае.

«СП»: - Насколько сильно может упасть курс рубля, если ситуация в Китае ухудшится?

- Катастрофы не будет. У нас были возможны валютные паники, когда можно было эту валюту выводить. У нас был неограниченный объем ликвидности, объем торгов мог быть любым. Всю валюту вы могли держать на счетах в банках, у которых не было с этим никаких проблем. Сейчас у нас ограничения по капитальным операциям, поэтому купленную валюту некуда «парковать». Все процессы на валютном рынке стали очень вязкими и инертными. Единственное, на что реагирует наш рынок – это на то, как изменится торговый баланс страны.

Валюту имеет смысл покупать только в двух случаях – если вы покупаете наличные, то есть вы простой человек, или если у вас есть счет в надежном банке за рубежом, и вам пропустят этот трансграничный перевод. Но для основных институтов, крупных банков и корпораций, которые занимались уходом в долларовый кэш в случае кризисов, эта перспектива закрыта. Поэтому валютные паники у нас больше невозможны, в этом позитивный аспект от ограничений.

Но поскольку пандемийная история может повлиять на торговый баланс, через месяц-полтора мы можем увидеть ослабление рубля. Судя по опыту последних лет, цене на нефть в 45-50 соответствовал курс в 70-75 за доллар. Когда нефть валилась к 20 долларам, это был курс 80+.

Сейчас в бюджете заложен курс в 68 долларов. Скорее всего, мы увидим уход курса к этим значениям или повыше. Укрепляться курс рубля будет только в том случае, если цена на нефть подскочит вверх, но это вряд ли возможно в условиях, когда мир катится к кризису. Думаю, нас ждет девальвация в 10%, чему правительство будет только радо.

Ведущий аналитик отдела по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков полагает, что после 5 декабря курс доллара вряд ли поднимется больше, чем на 2-3 рубля.

- Не факт, что мы сильно проиграем от введения ограничений на продажи российской нефти, потому что вступит в силу такой фактор, как удлинение танкерных маршрутов. Ожидается, что в следующем году танкеры проплывут на 9,5 миллионов морских миль больше, чем в текущем году. Это приведет к тому, что доступность танкерного флота упадет, соответственно, доступность самой нефти также будет недостаточной.

Скорее всего, после 5 декабря мы увидим рост цены на нефть, поэтому даже при сокращении наших поставок мы не сильно проиграем в объеме полученной выручки. Мы уже объявили, что не будем продавать нефть тем, кто придерживается ценового потока. Да и в самой Европе на этот счет не могут прийти к единому мнению. Сделаешь ниже потолок – не будет российской нефти на рынке. Сделаешь выше – будут проще поляки и прибалты.

Получится, что Европа отказывается от нашей нефти, да еще и устанавливает потолок для других стран. Но если они присоединятся к этим ограничениям, мы им продавать сырье не будем. Возникнет ситуация, когда нефть начнет резко дорожать из-за частичного или полного отсутствия российских поставок. Странам, которые раньше соглашались на потолок цен, придется покупать нефть дороже, просто потому что она будет очень дорогой.

«СП»: - То есть до конца года курсу рубля ничего не угрожает?

- Главный фактор для курса рубля – это не ограничение цен на нефть, а китайская экономика, которая уже сейчас процентов на 20-25 находится под влиянием карантинных мер. Это приводит к прямым потерям в спросе на топливо. На прошлой неделе статистика говорила о том, что суточное потребление упало до 13 миллионов баррелей при норме в 14 миллионов.

Если Китай будет закрываться и дальше, мы ждем дальнейшего падения спроса на нефть и другие сырьевые ресурсы, а это уже непосредственный удар по нашей внешней выручке, поскольку Китай является нашим основным торговым партнером.

В этой ситуации есть свои нюансы, например, китайское население начало довольно резко реагировать на ограничения социальной мобильности. Чиновники на местах доводят до того, людям приходится сидеть дома и голодать, и все говорит о том, что китайская политическая система не такая уж устойчивая, с чем могут быть связаны определенные экономические риски для нас.

С другой стороны, рубль может ослабеть к евро и доллару, которые нам не особо нужны, но при этом могут укрепиться к китайскому юаню, который и сам сейчас находится под давлением на Forex. Сегодня китайская валюта потеряла более 1%.

Так что на рынке сейчас далеко не все так однозначно. Прогнозы о том, что курс рубля к Новому году ослабнет на 10 рублей к доллару, кажутся чрезмерными. Мы допускаем ослабление в 3-5%, а это не более 2-3 рублей.

Рынки,Дмитрий Голубовский,Андрей Кочетков,Владимир Григорьев,Дмитрий Песков,ЕС,
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