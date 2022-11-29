Курсу рубля приготовили две встряски под Новый год

Туристам, которые планируют провести новогодние праздники за рубежом, лучше запастись валютой заранее, так как после введения потолка цен на российскую нефть 5 декабря курс рубля может заметно упасть к доллару и евро. Такой совет дал россиянам кандидат экономических наук Владимир Григорьев, который отметил, что предпосылок к укреплению нацвалюты сейчас не наблюдается, зато обратный процесс вполне возможен.

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«Я думаю, что если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, он точно не прогадает», — сказал эксперт.

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В то же время, обвала курса рубля аналитики также не прогнозируют – рост доллара на бирже не должен превысить 6-7 рублей, соответственно, в обменниках рост может дойти примерно до 10 рублей за доллар и евро.

Кроме того, степень влияния ограничений на курс рубля будет зависеть от того, как именно они будут работать. 28 ноября издание Financial Times сообщило, что страны Запада до сих пор так и не договорились о том, какой именно потолок цен будет установлен на российскую нефть. Якобы государства не могут прийти к согласию, так как Польша выступает против уровня в 65 долларов за баррель, который согласовали остальные участники сделки, и требует опустить потолок ниже.

Отчасти позицию Варшавы можно объяснить не только антироссийскими настроениями, но и ситуацией на рынке, где цены на нефть продолжают снижаться. 28 ноября баррель Brent на бирже ICE опустился ниже 81 доллара впервые с 11 января. С учетом дисконтов на российский сорт Urals 65 долларов и так примерно соответствуют текущим продажам, поэтому смысл введения «потолка» в сложившейся конъюнктуре теряется.

Россия в любом случае исходит из того, что не будет продавать нефть странам, которые ввели на нее любые ценовые ограничения. Эту позицию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 ноября в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».

Как пояснили «СП» экономисты, от введения ограничений на российскую нефть Москва ничего не потеряет, а курс рубля может этих новаций и вовсе не заметить. Но это не значит, что российской валюте ничего не угрожает. Как говорит аналитик Золотого монетного дома Дмитрий Голубовский, ударом по курсу «деревянного» могут стать события в Китае, где снова вводятся коронавирусные ограничения, которые население воспринимает не так мирно, как в прошедшие годы.

- Введение потолка цен на нефть Евросоюзом практически никак не повлияет на курс рубля, - поясняет Голубовский. - Цены на марку Brent сегодня и так упали к 80 за баррель из-за того, что в Китае снова вводят коронавирусные ограничения, в связи с чем начались беспорядки. Это значит, что наша нефть Urals уже ниже 65. При той конъюнктуре, которая сейчас сложилась в мире, с их параметрами ценового потолка вообще ничего не изменится. Поэтому для нас после 5 декабря ничего не случится, тем более что они в итоге страны Запада могут вообще ни до чего не договориться.

Я бы возможные негативные сценарии связывал не с этим событием, а с новой волной пандемии. Если она накроет мир, вот тогда всем будет невесело. Эту тему начали активно раздувать в СМИ, а жизнь научила нас, что вне зависимости от того, что происходит на самом деле, если что-то активно раздувают, это неспроста. Если Brent пойдет к 60, Urals выйдет на 45-50 долларов за баррель, у нас будут проблемы, а курс доллар/рубль уйдет на 70.

«СП»: - То есть при необходимости валютой лучше запасаться прямо сейчас?

- Мы не можем сказать наверняка, что этот сценарий осуществится. Но я бы согласился с советом запасаться валютой просто потому, что совершенно точно не жду укрепления рубля. Вы в любом случае не купите ее дороже, чем она будет под Новый год. Рубль может подешеветь, но не из-за этих «происков империалистов», а из-за более серьезных причин вроде того, что сейчас происходит в Китае.

«СП»: - Насколько сильно может упасть курс рубля, если ситуация в Китае ухудшится?

- Катастрофы не будет. У нас были возможны валютные паники, когда можно было эту валюту выводить. У нас был неограниченный объем ликвидности, объем торгов мог быть любым. Всю валюту вы могли держать на счетах в банках, у которых не было с этим никаких проблем. Сейчас у нас ограничения по капитальным операциям, поэтому купленную валюту некуда «парковать». Все процессы на валютном рынке стали очень вязкими и инертными. Единственное, на что реагирует наш рынок – это на то, как изменится торговый баланс страны.

Валюту имеет смысл покупать только в двух случаях – если вы покупаете наличные, то есть вы простой человек, или если у вас есть счет в надежном банке за рубежом, и вам пропустят этот трансграничный перевод. Но для основных институтов, крупных банков и корпораций, которые занимались уходом в долларовый кэш в случае кризисов, эта перспектива закрыта. Поэтому валютные паники у нас больше невозможны, в этом позитивный аспект от ограничений.

Но поскольку пандемийная история может повлиять на торговый баланс, через месяц-полтора мы можем увидеть ослабление рубля. Судя по опыту последних лет, цене на нефть в 45-50 соответствовал курс в 70-75 за доллар. Когда нефть валилась к 20 долларам, это был курс 80+.

Сейчас в бюджете заложен курс в 68 долларов. Скорее всего, мы увидим уход курса к этим значениям или повыше. Укрепляться курс рубля будет только в том случае, если цена на нефть подскочит вверх, но это вряд ли возможно в условиях, когда мир катится к кризису. Думаю, нас ждет девальвация в 10%, чему правительство будет только радо.

Ведущий аналитик отдела по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков полагает, что после 5 декабря курс доллара вряд ли поднимется больше, чем на 2-3 рубля.

- Не факт, что мы сильно проиграем от введения ограничений на продажи российской нефти, потому что вступит в силу такой фактор, как удлинение танкерных маршрутов. Ожидается, что в следующем году танкеры проплывут на 9,5 миллионов морских миль больше, чем в текущем году. Это приведет к тому, что доступность танкерного флота упадет, соответственно, доступность самой нефти также будет недостаточной.

Скорее всего, после 5 декабря мы увидим рост цены на нефть, поэтому даже при сокращении наших поставок мы не сильно проиграем в объеме полученной выручки. Мы уже объявили, что не будем продавать нефть тем, кто придерживается ценового потока. Да и в самой Европе на этот счет не могут прийти к единому мнению. Сделаешь ниже потолок – не будет российской нефти на рынке. Сделаешь выше – будут проще поляки и прибалты.

Получится, что Европа отказывается от нашей нефти, да еще и устанавливает потолок для других стран. Но если они присоединятся к этим ограничениям, мы им продавать сырье не будем. Возникнет ситуация, когда нефть начнет резко дорожать из-за частичного или полного отсутствия российских поставок. Странам, которые раньше соглашались на потолок цен, придется покупать нефть дороже, просто потому что она будет очень дорогой.

«СП»: - То есть до конца года курсу рубля ничего не угрожает?

- Главный фактор для курса рубля – это не ограничение цен на нефть, а китайская экономика, которая уже сейчас процентов на 20-25 находится под влиянием карантинных мер. Это приводит к прямым потерям в спросе на топливо. На прошлой неделе статистика говорила о том, что суточное потребление упало до 13 миллионов баррелей при норме в 14 миллионов.

Если Китай будет закрываться и дальше, мы ждем дальнейшего падения спроса на нефть и другие сырьевые ресурсы, а это уже непосредственный удар по нашей внешней выручке, поскольку Китай является нашим основным торговым партнером.

В этой ситуации есть свои нюансы, например, китайское население начало довольно резко реагировать на ограничения социальной мобильности. Чиновники на местах доводят до того, людям приходится сидеть дома и голодать, и все говорит о том, что китайская политическая система не такая уж устойчивая, с чем могут быть связаны определенные экономические риски для нас.

С другой стороны, рубль может ослабеть к евро и доллару, которые нам не особо нужны, но при этом могут укрепиться к китайскому юаню, который и сам сейчас находится под давлением на Forex. Сегодня китайская валюта потеряла более 1%.