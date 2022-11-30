Денежный рынок на Мосбирже остался почти без долларов и евро

Директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов рассказал РБК, что доля доллара и евро в торгах на денежном рынке Московской биржи резко упала по сравнению с началом года. В начале года 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%.

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

С 24 февраля доля валютных операций сначала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%". Денежный рынок представляет собой площадку для займов: одни компании размещают на нем денежные средства в различных валютах, а другие привлекают средства по рыночным ставкам. Участники могут привлекать ликвидность также от Центрального банка России (ЦБ РФ), Казначейства, ВЭБа или Пенсионного фонда России (ПФР).