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1 час назад

Рубль подобрался к доллару в экспортных расчетах России

Lenta.ruиещё 2

Доля рубля в экспортных расчетах России растет, а «токсичных» долларов и евро падает, следует из «Обзора финансовой стабильности» за второй-третий кварталы года, опубликованного Центральным банком.

Рубль подобрался к доллару в экспортных расчетах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тенденция к росту доли российской валюты заметна с мая (27,5 процента по сравнению с 12-13 процентами начала года), а с августа рубль вплотную «подобрался» к доллару: 29,3 и 29,8 процента соответственно. В сентябре доля рубля составила 32,4 процента, доллара — 33,9 процента. На евро в расчетах в сентябре приходилось 18,7 процента, китайский юань — 14 процентов. В первые месяцы года показатели юаня были близки к нулевым.

При этом в биржевых торгах доля инструментов с участием валюты КНР растет еще более заметно — с 3 процентов в марте она достигла к ноябрю 33 (данные на 21-е число). «Участники рынка не только приобретали юани за рубли, но и перекладывали в них часть средств из долларов США и евро», — поясняется в документе.

В сентябре российский Минфин анонсировал скорое увеличение доли юаня в золотовалютных резервах (ЗВР) российского Центробанка. В Китае, в свою очередь, указывают на выгоду от «юанизации» российской экономики — предприниматели из КНР считают, что это должно способствовать росту их продаж.

Рынки,Банк России,
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