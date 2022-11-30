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1 час назад

Стоимость газа в Европе превысила $1500

Лера Букина

Цена газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах преодолела отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость газа в Европе превысила $1500
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая картина наблюдается впервые с 14 октября.

На открытии торгов фьючерсы находились на уровне 1465,2 доллара. Цена январских фьючерсов по состоянию на 12.41 мск достигла 1500,9 доллара, что демонстрирует рост на 2,5% к расчетной цене предыдущего торгового дня.

Напомним, что в европейских странах резко сократили производство электроэнергии на ветряных установках. Это привело к росту спотовых цен на газ и отбор топлива из подземных хранилищ. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины зафиксирована на уровне предыдущих дней и месяцев.

Как ранее сообщило РИА Новости, министры энергетики стран из состава Европейского союза решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. В 2023 году страны ЕС приобретут через механизм совместных закупок как минимум 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, который требуется для заполнения хранилищ.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

В пресс-службе Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG) выразили опасения из-за риска возникновения нехватки газа зимой.

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