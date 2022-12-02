Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,31-1,43%

Российский рынок акций в конце текущей недели преимущественно снижался. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,31%, до 2 180,44 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,43%, до 1 107,55 пункта из-за слабеющего рубля. Курс доллара к концу дня вырос на 0,52%, до 62,01 руб., евро - на 0,49%, до 64,97 руб.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Умеренная коррекция могла быть связана с фактором пятницы - в этот день инвесторы часто предпочитают действовать осторожно, опасаясь реализации какого-либо негатива на выходных", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Видео дня

В целом на уходящей неделе российский рынок акций вновь не продемонстрировал выраженного тренда.

"Покупатели были слабо активны, даже несмотря на разворот вверх цен на нефть, улучшение общерыночных настроений и ослабление рубля с середины недели. Вероятно, о себе давали знать затянувшаяся неопределенность вокруг "потолка цен" на нефть и приближение даты вступления эмбарго ЕС на сырую нефть из РФ (5 декабря). А учетом того, что 4 декабря страны ОПЕК+ примут решение по квотам добычи, понедельник может выдаться волатильным днем как для рынка нефти, так и для рублевых активов", - добавил он.

Рынок акций

Лидерами роста на падающем российском фондовом рынке сегодня оказались обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", подорожавшие на 5% и на 3,2% соответственно.

"Рост может быть связан с ослаблением рубля и большим объемом сбережений в валюте у компании, то есть эти бумаги на фоне падения рубля рассматриваются инвесторами как один из защитных активов", - пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Выросли в цене акции производителя крепкого алкоголя "Белуга" (+1,2%) - скорее всего, в преддверии назначенного на 5 декабря заседания совета директоров компании, на котором будет решаться вопрос о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года, добавила эксперт.

Лидерами понижения стали акции ретейлера "Магнит" (-2,1%), видимо, из-за неясности с тем, будет ли компания выплачивать дивиденды. Упали в отсутствие новостей депозитарные расписки ЦИАН (-1,9%).

Прогноз на понедельник

Нарастающая слабость рубля, лишившегося поддержки со стороны завершившегося налогового периода, может стать одним из краткосрочных драйверов для российского рынка, считает Бахтин. Доллар может войти в зону 62-63 рубля. Это, в свою очередь, способно поддержать акции экспортеров, добавил эксперт.

Помимо развития ситуации на рынке нефти и динамики курса рубля, в фокусе внимания инвесторов в начале будущей недели останутся геополитика, сигналы регуляторов, корпоративные новости и ключевая статистика. В понедельник состоятся заседание министров финансов еврозоны и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Из важных макроданных Бахтин отметил также ноябрьские индексы деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая (от Caixin) и США.