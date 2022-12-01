Экономист предсказал изменение курса рубля из-за решений Запада

«Надо посмотреть внимательно на то, как отреагирует курс рубля на введение ЕС эмбарго на российскую нефть 5 декабря. Это даст в моменте, конечно, определенные ослабления. [Также] важны результаты заседания стран ОПЕК+ 4 декабря. Если будет принято решение об очередном сокращении добычи, то это укрепит цены на нефть, выведет их куда-нибудь ближе к 90 долларам за баррель. Для России это все равно будет большой дисконт, порядка 25 долларов. Поэтому здесь нефтерынок естественно поддержит рубль, а также налоговый период», — объяснил Никита Масленников.