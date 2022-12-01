Как могут измениться курсы доллара и евро в декабре

На открытии первых торгов декабря курс доллара на Московской бирже опускался до 60,78 рубля, а курс евро поднимался до 63,3 рубля. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика обоих показателей будет зависеть от баланса спроса и предложения на российском валютном рынке. Инвесторы продолжат следить за состоянием импорта и экспорта, причём повышенное внимание игроков будет приковано к ожидаемым ограничениям ЕС в отношении поставок нефти из России. Кроме того, определённое влияние на рубль должны оказать сезонные факторы, уверены аналитики. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца года — в материале RT.

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В четверг, 1 декабря, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара снижался на 0,34% — до 60,78 рубля, а курс евро поднимался на 0,35% — до 63,3 рубля.

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До конца года одним из определяющих факторов для рубля будет оставаться дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке страны. Таким мнением в беседе с RT поделился аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«В целом мы видим, что в последнее время рубль ведёт себя достаточно стабильно. Во многом это связано именно с перекосом в торговом балансе», — рассказал эксперт.

Отметим, что получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в Россию в значительных объёмах, в том числе за счёт сравнительно высоких цен на энергоносители. В то же время интерес бизнеса к зарубежным денежным знакам пока остаётся относительно низким, поскольку импорт ещё не смог полностью восстановиться после весеннего обвала.

В результате, по последним данным Центробанка, с января по октябрь 2022 года профицит текущего счёта платёжного баланса России (разница между поступлением валюты из-за рубежа и её оттоком за пределы страны) достиг $215,4 млрд. Это примерно в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.

«То есть, даже в условиях по-прежнему растущего санкционного давления торговый баланс у нас пока остаётся положительным. Таким образом, профицит в торговле сейчас является ключевым фактором поддержки рубля», — пояснил RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Впрочем, как следует из материалов ЦБ, ситуация во внешней торговле России уже начала постепенно меняться. Так, если ещё в I квартале текущего года профицит счёта платёжного баланса страны составил $69,8 млрд, а во II-м увеличился до $76,7 млрд, то уже в III-м показатель, напротив, опустился до $51,2 млрд.

Эксперты объясняют это постепенным наращиванием импорта и некоторым сокращением экспорта в последние месяцы. Так, поставки иностранных товаров в Россию начали вновь набирать обороты после запуска программы параллельного импорта и переориентации бизнеса на новых поставщиков. Тем временем продажи энергоресурсов из РФ за рубеж несколько снизились, поскольку мировой спрос на сырьё стал ослабевать из-за угрозы глобальной рецессии.

«Скорее всего, сырьевые цены останутся под давлением проблем в мировой экономике, что будет постепенно вести к сокращению валютной выручки России от экспорта. В свою очередь, импорт продолжает восстанавливаться. Всё это может нарушить сбалансированность спроса на иностранную валюту и её предложения в стране, способствуя постепенному ослаблению рубля», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В ожидании потолка

Как полагают эксперты, в ближайшее время участники валютного рынка будут внимательно следить за новыми ограничениями Евросоюза в отношении поставок российских углеводородов. Так, уже 5 декабря в ЕС должно вступить в силу эмбарго на импорт перевозимой морем нефти из РФ.

Одновременно в Брюсселе хотят ограничить стоимость продаваемого Москвой сырья в третьи страны. В частности, руководство ЕС планирует запретить европейским компаниям страховать и перевозить нефть из РФ морем в другие государства по цене выше определённого лимита. Впрочем, в самом Евросоюзе пока не могут договориться о параметрах этой инициативы из-за внутренних разногласий.

Россия при этом намерена полностью перекрыть поставки своей нефти тем странам, которые поддержат ограничения ЕС. Об этом 29 ноября заявил вице-премьер Александр Новак.

«У нас здесь довольно жёсткая позиция, я уже об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», — цитирует РИА Новости Новака.

По мнению Дмитрия Бабина, пока что ограничения Европы могут отразиться на рубле только психологически. Так, в ожидании падения выручки России от экспорта нефти рыночные спекулянты могут нарастить покупки иностранной валюты, что окажет определённое давление на рубль. Вместе с тем, как полагает Сергей Суверов, в долгосрочной перспективе новые санкции ЕС вряд ли окажут серьёзное влияние на динамику нацвалюты.

«Нефтяное эмбарго и потолок цен действительно могут привести к некоторому снижению российского экспорта углеводородов на первых этапах. Не исключено, что объём валютной выручки временно сократится примерно на 10—15%, и это ослабит рубль. Однако уже в течение нескольких месяцев мы сможем окончательно переориентироваться и перенаправить все экспортные потоки на азиатские рынки», — объяснил Суверов.

Как отметил Дмитрий Бабин, в декабре против рубля могут сыграть и свойственные для конца года высокие траты государственного бюджета. Вместе с сезонным ростом спроса на импорт это приведёт к увеличению покупок иностранной валюты на внутреннем рынке, считает аналитик.