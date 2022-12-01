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1 час назад

Евросоюз предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть

Елена Прошина

Страны Евросоюза предварительно согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата.

Евросоюз предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть
Фото: 

«Страны ЕС предварительно договорились в четверг о лимите цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, чтобы сохранить ограничение на уровне 5% ниже рыночной стоимости», — говорится в тексте.

Отмечается, что государства Евросоюза сейчас ожидают согласия на такой потолок от Польши, которая выступала за более низкий порог.

«Если это произойдет, то завтра состоится письменная процедура установления ограничения цен на российскую нефть», — сказал дипломат.

Добавим, что страны ЕС планируют проводить пересмотр потолка каждые два месяца, начиная с января 2023 года.

Рынки,ЕС,
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