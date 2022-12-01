Евросоюз предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть

Страны Евросоюза предварительно согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата.

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«Страны ЕС предварительно договорились в четверг о лимите цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, чтобы сохранить ограничение на уровне 5% ниже рыночной стоимости», — говорится в тексте.

Отмечается, что государства Евросоюза сейчас ожидают согласия на такой потолок от Польши, которая выступала за более низкий порог.

«Если это произойдет, то завтра состоится письменная процедура установления ограничения цен на российскую нефть», — сказал дипломат.