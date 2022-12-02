Евро взлетел выше 65 рублей впервые с июля

Рубль в пятницу утром потерял свои позиции к евро. Его курс преодолел отметку в 65 рублей впервые с 7 июля, следует из данных торгов на Московской Бирже.

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По состоянию на 07:04 мск европейская валюта достигла 65,2 рубля, продемонстрировав повышение на 1,25 копеек. Однако вскоре евро немного снизился - до 64,82 рубля (+0,66 рубля).

На 07:12 мск курс доллара не корректировался в сравнении с открытием - он был на уровне 61,5 рубля.

На старте торгов курс американской валюты к российской в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялся на 1,25 копейки, до 61,5 рубля. Курс европейской валюты повысился на 47,75 копейки, до 64,88 рубля.