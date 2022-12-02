Евро взлетел выше 65 рублей впервые с июля

Рубль в пятницу утром потерял свои позиции к евро. Его курс преодолел отметку в 65 рублей впервые с 7 июля, следует из данных торгов на Московской Бирже.
По состоянию на 07:04 мск европейская валюта достигла 65,2 рубля, продемонстрировав повышение на 1,25 копеек. Однако вскоре евро немного снизился - до 64,82 рубля (+0,66 рубля).
На 07:12 мск курс доллара не корректировался в сравнении с открытием - он был на уровне 61,5 рубля.
На старте торгов курс американской валюты к российской в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялся на 1,25 копейки, до 61,5 рубля. Курс европейской валюты повысился на 47,75 копейки, до 64,88 рубля.
Ранее аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов сообщил «Известиям», что курс доллара на конец года может закрепиться у отметки в 65 рублей. Он указал на снижение волатильности курса доллара к рублю с октября.