Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть

Евросоюз (ЕС) опубликовал в своем официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

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В приложении к документу приведена таблица, согласно которой цена за баррель указана на уровне 60 долларов.

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Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России, - Евросоюз.

Решение Евросоюза

Вечером в пятницу, 2 декабря, ЕС официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Конкретный уровень ранее узнало агентство Bloomberg — речь идет о 60 долларах за баррель.

$60 за баррель составляет согласованный потолок цен на российскую нефть

Высокопоставленный источник в Брюсселе объяснил, что такой уровень был выбран исходя из того, что он несколько ниже рыночной цены на сырье из России. Механизм регулирования цен сможет гарантировать, что потолок на российскую нефть всегда будет ниже рыночной цены, несмотря на постоянные колебания рынка.

Главным препятствием для принятия решения была позиция Польши: большая часть государств исходно предлагала диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Варшава выступала с радикальным требованием установить ограничение в 30 долларов.

Меры должны вступить в силу с понедельника, 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Исключения

В то же время введение Евросоюзом потолка цен на нефть из России предусматривает переходный период.

Новые правила не будут применяться к нефти, закупленной по цене выше предельной, загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года, уточняется в пресс-релизе Еврокомисии.

Кроме того, там говорится, что Евросоюз намерен лишать страховок и финансирования суда, которые будут перевозить российскую нефть по цене выше предельной.

При этом Венгрия будет освобождена от применения потолка цен на российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии, и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения предела цен на нефть, - Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

По мнению Сийярто, Брюсселю давно пора осознать, что подобные меры вредят европейской экономике. Он призвал увеличить поставки энергоносителей, так как это может снизить цены.

Позиция России

Москва, в свою очередь, потолок резко критикует и заявляет, что не будет поставлять нефть в страны, которые ограничения установят. Президент Владимир Путин заявил об этом еще в сентябре, когда идея начала обсуждаться. Реализация инициативы, по его мнению, привела бы только к росту цен.

Отказ следовать новым ограничениям подтверждают и в правительстве, отмечая, что политизация энергетики может вызвать лишь дефицит ресурсов на рынке.

Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи, - Александр Новак, вице-премьер России

Вице-премьер подчеркнул, что это также приведет снижению предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым данный механизм может быть применен в будущем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла идею о потолке цен провокационной и антироссийской и предрекла сложности на мировых энергетических рынках и разрушительные последствия для всех.