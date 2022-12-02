Что нужно знать о потолке цен на нефть из России

Сегодня, 2 декабря, страны Евросоюза достигли договоренности по потолку цен на российскую нефть, поставки которой осуществляются по морю. Он составит 60 долларов за баррель. Рассказываем, что это значит и какие будет иметь последствия.

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Детали механизма

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Лимит цен на нефть определяется на основе расценок на условия поставки топлива (FOB — Free On the Board), то есть в момент отгрузки на судно в порту отправления. Таким образом расходы на доставку в пункт, фрахт, таможню и страхование в него не включаются и должны выставляться отдельно по коммерчески обоснованным тарифам.

Потолок цен начинает действовать с момента отгрузки в порту отправления до первой продажи на суше в другой стране. При этом если нефть решать отправить дальше по морю без существенной переработке ограничение продолжает действовать.

Страны ЕС определяли диапазон лимита цен на топливо РФ, исходя из ее себестоимости. Согласно оценкам Международного валютного фонда, она варьируется в районе 30-40 долларов за баррель. На бирже российская нефть Urals торгуется со скидкой 20-30 долларов от стоимости топлива марки Brent, которая сейчас составляет 88,2 доллара за баррель. Соответственно 88 минус 30 равно 58 долларов за баррель.

Напомним, что изначально страны ЕС рассматривали потолок цен в районе 65-70 долларов. Теперь же Россия не сможет поставлять в другие страны свою нефть выше 60 долларов за баррель.

Причины введения

Обсуждения потолка цен на топливо РФ на Западе начались практически сразу после начала спецоперации на Украине в качестве одной из санкционных мер. Таким образом США с союзниками намерены ограничить доходы России от экспорта нефти. Более того Вашингтон рассчитывает с помощью лимита цен на топливо РФ справиться с инфляцией и снизить инвестиции в нефтедобычу, чтобы дать импульс зеленой энергетике.

Какие исключения предусмотрены

Ограничение не будет распространяться на поставки российской нефти и нефтепродуктов в не имеющие выхода к морю страны, в том числе Болгарию, Хорватию, Венгрию, Словакию и Чехию. Они продолжат получать топливо по установленным ранее договоренностям между странами по трубопроводу «Дружба».

Также лимит не станут вводить в отношении любого экспорта в рамках проекта «Сахалин-2» в Японию до 30 сентября 2023 года.

Кроме того РФ разрешены поставки морем в третьи страны, если в них нефть РФ прошла «существенную переработку», потеряла свою идентичность и может называться другим продуктом. Еще исключением являются чрезвычайные ситуации, связанные с состоянием здоровья членов команды или угрозой окружающей среде. В этом случае РФ сможет разгрузить суда без ограничений в любом европейском порту.

Когда потолок цен начнет действовать

Лимит цен на российскую нефть и другие связанные с этим санкции против РФ вступают в силу 5 декабря. До этого времени все суда страны могут без ограничений разгрузиться в портах заказчиков. Потолок не коснется и тех танкеров, которые прибудут в другие страны после 5 декабря, однако сделать они это должны не позже 19 января 2023 года и при условии выхода из портов РФ до срока вступления санкций в силу. Кроме того документом предусматривается 90-дневный переходный период в будущем, когда потолок цен решат пересмотреть.

Какие страны введут потолок цен

Публично о своем намерении присоединиться к ограничению заявили все страны Евросоюза, США, Канада, Австралия и Япония. Также о готовности ввести лимит цен на российскую нефть сообщала Южная Корея, но только в частном порядке. Кроме того G7 вели на этот счет переговоры с Норвегией и Новой Зеландией, но никаких официальных заявлений эти страны до сих пор не сделали.

Последствия

Потолок цен в районе 60 долларов за баррель с учетом того, что и до него Россия торговала топливом и по более низким ценам не является серьезной проблемой для Москвы. Однако президент РФ Владимир Путин заявлял, что не станет поставлять топливо странам, которые введут ограничение. В случае такого решения цены на нефть в мире могут в долгосрочной перспективе подскочить. Компенсировать это можно было бы с помощью резкого наращивания нефтепроизводителями добычи ресурса, но ранее ОПЕК+ принял ровно противоположное решение. Если ситуация не изменится, то США и их союзники нанесут значительны удар по своей экономики, который могут не пережить.

Россия же потерю европейских рынков намерена компенсировать переориентацией на азиатские. Москва уже начала данный переход, но окончательно не завершила, поэтому какое-то время, скорее всего, все же будет нести какие-то убытки.