Binance приостановила вывод денег владельцев криптовалют

Крупнейшая криптобиржа Binance сообщила о приостановке вывода средств клиентами из-за хакерской атаки на платформу Ankr — провайдера децентрализованной инфраструктуры Web3, который помогает взаимодействовать с несколькими блокчейнами.

Об атаке в своём Twitter сообщил глава Binance Чанпэн Чжао. По его словам, сервис Ankr, возможно, взломали, а также аналогичный ему Hay. Анализ показал, что закрытый ключ разработчика был взломан и хакеры обновили смарт-контракт системы на вредоносный.