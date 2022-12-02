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3 часа назад

Ваши биткоины заморожены: биржа Binance приостановила вывод денег владельцев криптовалют

Ferra.ru

Крупнейшая криптобиржа Binance сообщила о приостановке вывода средств клиентами из-за хакерской атаки на платформу Ankr — провайдера децентрализованной инфраструктуры Web3, который помогает взаимодействовать с несколькими блокчейнами.

Binance приостановила вывод денег владельцев криптовалют
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об атаке в своём Twitter сообщил глава Binance Чанпэн Чжао. По его словам, сервис Ankr, возможно, взломали, а также аналогичный ему Hay. Анализ показал, что закрытый ключ разработчика был взломан и хакеры обновили смарт-контракт системы на вредоносный.

Чжао отметил, что Binance приостановила вывод средств. Заморожено около $3 млн, которые хакеры переводят на централизованную биржу криптовалют с целью вывода.

Об атаке заявила и платформа Ankr.

«Наш токен aBNB был взломан, и в настоящее время мы работаем с биржами, чтобы немедленно остановить торговлю», — заявил сервис в своём профиле Twitter.

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