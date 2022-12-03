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4 часа назад

Еврокомиссия: G7 и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на нефть России

Газета.Ruиещё 5

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на нефть России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«G7 согласовала сегодня потолок цен на российскую нефть, Совет Евросоюза (ЕС) только что также параллельно утвердил это решение. Потолок будет установлен на уровне в $60 за баррель и будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка», — сообщила организация.

Уточняется, что мера вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля для нефтепродуктов (цену для нефтепродуктов огласят позднее). Для судов, которые загрузили российскую нефть до 5 декабря и разгрузят ее в порту назначения до 19 января, установили отсрочку в 45 дней.

Ранее 3 декабря пресс-служба Минфина США сообщила, что G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. На тот момент неясен был уровень потолка цены.

Ранее 3 декабря британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен выразил критику ЕС и G7 за введение лимита на стоимость нефти из России.

Рынки,Казначейство США,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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