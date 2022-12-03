Ульянов: "Европа будет жить без российской нефти"

Российская Федерация не будет сотрудничать с государствами, поддержавшими нефтяное эмбарго, заявил в Twitter постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что накануне державы «Большой семерки» и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ульянов подчеркнул, что «с этого года Европа будет жить без российской нефти». Он добавил, что Москва ранее отчетливо разъяснила свою политику по вопросу искусственного регулирования цен на черное золото.

Постпред предположил, что в ближайшее время Евросоюз обвинит РФ в использовании энергоресурса в качестве оружия.

Напомним, что ранее российские политики предупредили о том, что Москва не будет экспортировать ресурсы за рубеж в ущерб своим интересам.