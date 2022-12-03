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3 часа назад

Ульянов: "Европа будет жить без российской нефти"

Илья Родин

Российская Федерация не будет сотрудничать с государствами, поддержавшими нефтяное эмбарго, заявил в Twitter постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ульянов: "Европа будет жить без российской нефти"
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что накануне державы «Большой семерки» и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ульянов подчеркнул, что «с этого года Европа будет жить без российской нефти». Он добавил, что Москва ранее отчетливо разъяснила свою политику по вопросу искусственного регулирования цен на черное золото.

Постпред предположил, что в ближайшее время Евросоюз обвинит РФ в использовании энергоресурса в качестве оружия.

Напомним, что ранее российские политики предупредили о том, что Москва не будет экспортировать ресурсы за рубеж в ущерб своим интересам.

Потолок цен на нефть: причины введения, как работает, последствия

Первый зампред комитета по экономической политике Совфеда РФ Иван Абрамов предупредил ранее, что принятое западными странами решение об установлении потолка цен на нефть крайне негативно скажется на европейской экономике.

Рынки,Иван Абрамов,Михаил Ульянов,Совет Федерации,ЕС,
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