ОПЕК+ может сократить добычу нефти после введения «ценового потолка»

Страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти после введения Западом «ценового потолка» для России, сообщил американский телеканал CNBC. 4 декабря состоится встреча представителей объединения, где могут быть введены более серьезные сокращения добычи нефти, поскольку влиятельный энергетический альянс взвешивает последствия надвигающегося запрета на экспорт сырой нефти из России. Другая причина уменьшить добычу — снижение спроса на сырую нефть в Китае и усиление опасений по поводу рецессии.

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ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения из-за слабого спроса, особенно в Китае, за последние несколько дней. Тем не менее, трафик Китая по всей стране резко не снизился, — сообщил собеседник телеканала.

Накануне страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.

В начале октября страны ОПЕК+ договорились уменьшить объем добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи начнется в ноябре и продлится до конца 2023 года.