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1 час назад

Новак исключил поставки российской нефти в страны, установившие потолок цен на топливо

Газета.Ruиещё 3

Вице-премьер России Александр Новак в интервью «России-24», что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого стране придется сократить добычу.

Новак: Россия не будет продавать нефть по ценовому потолку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам чиновника, Москва считает введение потолка цен неприемлемым, противоречащим правилам рынка и ВТО.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — сказал он.

Новак подчеркнул, что позиция России по данному вопросу остается низменной, так как власти неоднократно говорили, что этот инструмент является нерыночным, неэффективным, вмешивающимися в рыночные инструменты и противоречащим всем правилам того же ВТО.

По словам вице-премьера Кабмин РФ прорабатывает механизмы, которые запретят торговлю на условии ценового потолка на нефть.

Рынки,Александр Новак,ВТО,
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