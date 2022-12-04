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1 час назад

Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на нефть

Деловая газета "Взгляд"

Россия прорабатывает механизмы запрета на потолок цен на нефть, так как не собирается применять инструменты, связанные с вводимым Западом ограничением, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Новак обещал ответ России на применение потолка цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций. Это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает РИА «Новости».

Также он добавил, что позиция Москвы о потолке цен на нефть остается неизменной: это грубый и нерыночный инструмент, и Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущий план по добыче нефти

Напомним, в «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.

Рынки,Александр Новак,ЕС,
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