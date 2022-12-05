Три пути: как Россия может ответить на нефтяной потолок Запада

«Дестабилизирующий мировые рынки» шаг в виде потолка цен, который согласовали G7, Австралия и ЕС, Россия признавать не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва уже готовит ответные меры. В беседе с «Газетой.Ru» экономист Сергей Кондратьев назвали три возможных инструмента, к которым могут прибегнуть российские власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет признавать "никаких потолков" цен на нефть.

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Отвечая на вопрос, готовят ли в Москве встречные действия, он заявил, что "решение готовится". Также он назвал ограничение "шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков".

3 ноября он заявил, что власти проводили определенную подготовку к западным ограничениям, и отметил, что "каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим".

Ограничение цен в $60 за баррель российской нефти, перевозимой по морю, вступил в силу 5 декабря. Лимит одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС. От соблюдения лимита освободили Венгрию. Цель санкций — снижение российских нефтяных доходов, чтобы ограничить финансирование спецоперации на Украине. Также 5 декабря начало действовать европейское эмбарго на поставки российской нефти по морю. 5 февраля 2023 года потолок цен и эмбарго должны распространить на все нефтепродукты из РФ.

Три варианта Москвы

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с "Газетой.Ru" предположил, что у России есть три пути для ответа на потолок цен на нефть.

Во-первых, по словам Кондратьева, Россия может формализовать запрет на продажу топлива странам, поддержавшим такое решение.

"РФ может формализовать запрет на продажу нефти компаниям из ЕС, США, Канады и Австралии, которые поддержали ценовой потолок. Эти же страны ввели запрет на закупку нефти из России. Их логика понятна – не дать бюджету РФ получать дополнительные доходы", — считает Кондратьев.

Также, по его мнению, российским властям придется определить, поставлять ли топливо в Японию и Болгарию, которые формально поддержали ценовые ограничения.

"Но поставки нефти в Японию из-под ценового потолка были выведены странами G7. Болгария поддержала ценовой потолок как страна ЕС, при этом она выведена из-под санкций ЕС", — объяснил он.

Вторым вариантом экономист назвал ограничение поставок такого "чувствительного сырья", как, например, ядерное топливо.

"Россия могла бы рассмотреть возможности ограничения поставок из РФ чувствительных сырья и материалов для этих стран. Например, страны ЕС сильно зависят от поставок из России ядерного топлива, отдельных видов металлов, которые нужны для работы промышленного сектора", — заявил Кондратьев.

А кроме того, Москва может ввести свой потолок цен – как раз на это "чувствительное сырье", - и утвердить лимит выше рынка.

"Фактически страны ЕС установили ценовой потолок на нефть ниже рыночной цены, а РФ может установить потолок цен на то же ядерное топливо выше рыночной цены. У них дисконт, у нас – премия", — уточнил Кондратьев.

По словам эксперта, у России есть возможность ввести ассиметричные санкции, которые затруднили бы странам-инициаторам потолка цен на нефть работу на других энергетических рынках.

Реакция Кремля на ограничение

Российская сторона в лице президента РФ Владимира Путина и вице-премьера Александра Новака неоднократно заявляла, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам. Новак отмечал, что РФ не согласится ни на один предложенный ценовой лимит, а подобные ограничения лишь означают вмешательство в рыночные механизмы.

4 декабря Новак сообщил, что Россия разрабатывает механизм, который позволит запретить применение потолка цен на российскую нефть.

"Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный. Мы прорабатываем запреты на применение инструмента независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка", - сказал он.