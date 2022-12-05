«Мы настоятельно призываем наших партнёров также ввести санкции, но мы отдаём себе отчёт в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения», — заявила Бербок изданию The Hindu в ответ на вопрос о росте закупок российской нефти со стороны Индии.