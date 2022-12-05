Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
2 часа назад

Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными

Lenta.ruиещё 2

Великобритания увеличила экспорт газа в страны Европы через трубопровод Interconnector до самого большого уровня с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg.

Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Фото: Dimitry Anikin / UnsplashDimitry Anikin / Unsplash

По трубопроводу Interconnector между Бельгией и Великобританией последняя периодически импортирует газ из Европы с наступлением зимних холодов. В этом году вместо импорта наблюдается рекордный экспорт, так как страны ЕС нуждаются в альтернативных источниках поставок на фоне отказа от российского газа. В Великобритании в последние несколько месяцев цены на газ были ниже, чем в Европе, что побудило трейдеров продолжать экспортировать газ с острова на континент.

«В отличие от предыдущих лет, мы ожидаем, что этой зимой Великобритания останется нетто-экспортером газа на континент, используя более высокую доступность регазификационных мощностей и рекордные потребности Европы в СПГ», — заявил аналитик Wood Mackenzie Мауро Чавес.

В то же время у самой Великобритании могут возникнуть проблемы снабжением газом, когда температуры в стране сильно опустятся зимой. Газовые хранилища в королевстве способны обеспечивать страну газом при нормальном потреблении лишь девять дней, тогда как, например, в Германии — 89 дней. Кроме того, на объемы поставок будет влиять ценовой фактор.

Ранее сообщалось, что в ноябре страны ЕС снизили спрос на газ на рекордные 24 процента по сравнению со средним показателем за пять лет, чтобы прекратить зависеть от поставок из России.

Рынки,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители