Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев предупредил, что из-за ограничений для российской нефти "с ценами будет происходить невообразимое". Так он прокомментировал в понедельник введение потолка цен некоторыми западными странами.
По мнению замглавы СБ, "просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре". Он обратил внимание, что эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него, ведь закон стоимости никто не отменял.
"Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Что [именно], кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью", - констатировал Медведев.
Как считает зампред Совбеза, "одно ясно - хорошего для потребителя не будет, это точно". "Все еще впереди, зима только началась", - предупредил он.