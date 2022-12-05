"Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Что [именно], кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью", - констатировал Медведев.