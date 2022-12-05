Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
2 часа назад

Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля

Москва24

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля
Фото: m24.rum24.ru

Так, по состоянию на 16:02 курс евро прибавлял 1,57%, дойдя до 66,02 рубля. Уже к 16:05 по московскому времени он рос до 66,03 рубля. Курс доллара в такое же время составлял 62,3 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев поделился, как будет меняться курс доллара в ближайшее время. По его мнению, валютные курсы напрямую зависят от общего состояния экономики государства.

Беляев подчеркнул, что сегодня экономическая составляющая РФ находится в состоянии адаптационного спокойствия с признаками улучшения ситуации. Он выразил мнение, что до конца года чрезмерно радикальных изменений курса доллара можно не ожидать.

Рынки,Михаил Беляев,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители