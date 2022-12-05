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1 час назад

Рухнувшему биткоину предсказали рост до 250 тысяч долларов

Lenta.ru

В 2023 году цена биткоина может вырасти до 250 тысяч долларов за монету. Такое предсказание для самой популярной криптовалюты, которая рекордно обрушилась, сделал американский венчурный инвестор и основатель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. Его слова приводит CNBC.

Рухнувшему биткоину предсказали рост до 250 тысяч долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он сохраняет оптимизм, несмотря на сложную ситуацию на рынке. Он по-прежнему считает, что флагманская криптовалюта сможет достичь вышеупомянутой ценовой цели в первой половине 2023 года. При этом сейчас биткоин стоит порядка 17,2 тысячи долларов.

О скором росте курса в недавнем разговоре с «Лентой.ру» говорил и исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. Аналитик сообщил, что биткоин является волатильной криптовалютой: сначала идет рост, потом падение, потом опять рост. По его мнению, к 2024-му биткоин будет стоить от 70 до 100 тысяч долларов.

Рынки,Александр Бражников,Тим Дрейпер,
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