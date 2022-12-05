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39 минут назад

Румыния объявила себя независимой от российской нефти

Илья Родин

Румынские нефтеперерабатывающие заводы полностью отказались от использования российской нефти, заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску. Он добавил, что эмбарго на ее поставки не нанесет ущерба республике. Об этом пишет портал Agerpress.

Европейская страна объявила себя независимой от российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Попеску пояснил, что Бухарест не стал ждать даты вступления в силу европейского эмбарго на нефть из России. На прошлой неделе во все НПЗ страны поступало только то черное золото, которые было приобретено у альтернативных поставщиков.

По его мнению, что свидетельствует об обретении страной независимости от российского энергоресурса.

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Румыния не столкнется с дефицитом энергоносителей в грядущий зимний период, уточнил министр. Он пояснил, что в хранилищах находится 2,8 млрд кубометров газа. Кроме того, нет проблем с поставками нефти и энергоснабжением.

«Эту зиму мы переживем», - отметил Попеску.

Министр добавил, что Бухарест по-прежнему поддерживает установление потолка цен на весь газ, поставляемый в Евросоюз.

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