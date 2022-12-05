Европейская страна объявила себя независимой от российской нефти

Румынские нефтеперерабатывающие заводы полностью отказались от использования российской нефти, заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску. Он добавил, что эмбарго на ее поставки не нанесет ущерба республике. Об этом пишет портал Agerpress.

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Попеску пояснил, что Бухарест не стал ждать даты вступления в силу европейского эмбарго на нефть из России. На прошлой неделе во все НПЗ страны поступало только то черное золото, которые было приобретено у альтернативных поставщиков.

По его мнению, что свидетельствует об обретении страной независимости от российского энергоресурса.

Румыния не столкнется с дефицитом энергоносителей в грядущий зимний период, уточнил министр. Он пояснил, что в хранилищах находится 2,8 млрд кубометров газа. Кроме того, нет проблем с поставками нефти и энергоснабжением.

«Эту зиму мы переживем», - отметил Попеску.