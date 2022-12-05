В США оценили введенный Западом потолок цен на российскую нефть

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1 час назад

В США заявили, что потолок цен на российскую нефть поможет ограничить доходы России

Илья Родин

Власти США полагают, что политика ограничения цен на российскую нефть позволит уменьшить доходы РФ от экспорта топлива, заявил на брифинге координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы твердо верим, что это ограничение цен зафиксирует скидку на российскую нефть», - заявил Кирби.

Координатор пояснил, что в Вашингтоне уверены в правильности политики искусственного регулирования цен на черное золото. Кирби добавил, что она позволит уменьшить доходы Москвы.

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Это решение не окажет влияния на цены на энергоресурс на мировом рынке в долгосрочной перспективе, подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что Штаты планируют в дальнейшем работать с партнерами в Европе для обеспечения стабильности рынка.

Напомним, что ранее российские официальные лица заявили о неприемлемости для Москвы искусственного регулирования цен на нефть. Они подчеркнули, что Россия не будет продавать энергоресурс государствам, которые поддерживают инициативу по введению потолка цен на черное золото.

Рынки,Джон Кирби,
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