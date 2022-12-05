В США оценили введенный Западом потолок цен на российскую нефть

Власти США полагают, что политика ограничения цен на российскую нефть позволит уменьшить доходы РФ от экспорта топлива, заявил на брифинге координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы твердо верим, что это ограничение цен зафиксирует скидку на российскую нефть», - заявил Кирби.

Координатор пояснил, что в Вашингтоне уверены в правильности политики искусственного регулирования цен на черное золото. Кирби добавил, что она позволит уменьшить доходы Москвы.

Это решение не окажет влияния на цены на энергоресурс на мировом рынке в долгосрочной перспективе, подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что Штаты планируют в дальнейшем работать с партнерами в Европе для обеспечения стабильности рынка.