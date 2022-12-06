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1 час назад

МИД России спрогнозировал урон Западу от потолка цен на нефть

Lenta.ruиещё 5

Потолок цен на российскую нефть нанесет урон западному потребителю, приведет к скачку цен и росту счетов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «Лента.ру».

МИД России спрогнозировал урон Западу от потолка цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат отметил, что российская сторона оценивает решение о введение потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель «сугубо негативно». Он подчеркнул, что Москва найдет возможности для сбыта своей продукции.

«В очередной раз те, кто придумывают схемы, как ущемить российские интересы, окажутся у разбитого корыта. Результата не будет», — заключил Рябков.

В воскресенье, 4 декабря, ЕС опубликовал в своем журнале решение о потолке цен на нефть из России в 60 долларов за баррель. В пятницу, 2 декабря, ЕС официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений.

Рынки,Сергей Рябков,МИД России,ЕС,
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