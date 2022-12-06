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3 часа назад

«Политической составляющей нет»: эксперт о пробке из нефтетанкеров в водах Турции

Семён Капранов
Алексей Белогорьевэксперт

Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев прокомментировал возникновение пробки из нефтяных танкеров у берегов Турции. По словам специалиста, в сложившейся ситуации нет политической составляющей или прямой связи с введением потолка цен на российскую нефть.

Это техническая проблема, связанная с тем, что Турция ввела новые правила проверки сертификатов страхования нефтеналивных грузов. И, видимо, турецкие чиновники не справляются с этой проверкой.

В пробке преимущественно танкеры даже не с российской, а с казахстанской нефтью, которая отгружается в Новороссийске на терминале КТК. Поэтому здесь нет какой-то политической составляющей или прямой связи с введением потолка цен.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)
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Учитывая общую проблему со страхованием российских нефтеналивных грузов, Турция решила себя обезопасить, отметил аналитик.

"Экосистема Босфора очень хрупкая, и любые разливы нефти приведут к огромному ущербу. Турция решила дополнительно удостовериться в том, что грузы обеспечены страхованием, в том числе и на случай разлива нефти. Но это ее национальное право. Просто раньше она этого не делала, поскольку априори предполагалось, что все грузы застрахованы европейскими, прежде всего британскими страхователями. Такой была и остается общемировая практика. Но поскольку сейчас есть риск того, что российские компании будут отказываться от услуг европейских страховщиков, Турция решила провести дополнительную проверку", — подчеркнул собеседник "Рамблера".

Говоря о возможных потерях российской стороны из-за сложившейся ситуации с танкерами, Белогорьев выразил мнение, что пробки не станут постоянным явлением у берегов Турции.

"Любое новшество вызывает временные затруднения. Вряд ли все это затянется на недели. Если речь о двух-трех днях - это не принципиально с точки зрения поставок нефти. И в данном случае речь идет о форс-мажорных обстоятельствах, явно не зависящих ни от поставщиков, ни от потребителей. Поэтому здесь нет рисков неисполнения контрактов по вине, допустим, поставщика. Эта ситуация создает дополнительную нервозность на рынке, но не более того. Пока проблема не является глобально значимой", — заключил энергоэксперт.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовалась пробка из 19 танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием властей Турции предоставить дополнительное подтверждение страховки судов.

Согласно санкциям ЕС, вступившим в силу 5 декабря, танкерам, которые загружают российскую нефть, запрещено получать доступ к западной морской страховке, если только нефть не продается по предельной цене в 60 долларов за баррель.

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