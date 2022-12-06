"Экосистема Босфора очень хрупкая, и любые разливы нефти приведут к огромному ущербу. Турция решила дополнительно удостовериться в том, что грузы обеспечены страхованием, в том числе и на случай разлива нефти. Но это ее национальное право. Просто раньше она этого не делала, поскольку априори предполагалось, что все грузы застрахованы европейскими, прежде всего британскими страхователями. Такой была и остается общемировая практика. Но поскольку сейчас есть риск того, что российские компании будут отказываться от услуг европейских страховщиков, Турция решила провести дополнительную проверку", — подчеркнул собеседник "Рамблера".