ЦБ сообщил о снижении доли иностранных бумаг в портфелях физлиц до минимума

Доля иностранных ценных бумаг в структуре активов физических лиц за III квартал 2022 года снизилась с 31% до 29%, следует из обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг Банка России. Это минимальное значение с начала наблюдений в IV квартале 2020 года.

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23% иностранных активов представлено в форме ценных бумаг и 6% - в форме иностранной валюты на счетах. При этом значительная часть вложений в иностранные ценные бумаги остается замороженной из-за действий депозитариев недружественных стран, пояснил регулятор.

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"Доля иностранных активов в отчетном квартале продолжала снижаться за счет продаж иностранных акций на доступных площадках, погашения еврооблигаций и вывода валюты с брокерских счетов", - сообщил ЦБ.

Ранее в условиях сохранения высокой неопределенности и возможной угрозы дальнейшей заморозки иностранных активов из-за действий иностранных депозитариев, Банк России ввел превентивные меры по ограничению новых вложений. В частности, для физических лиц - неквалифицированных инвесторов с 1 октября 2022 года были введены поэтапные ограничения на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран вплоть до полного запрета с 1 января 2023 года. При этом ряд брокеров перестал исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку таких бумаг уже с 1 октября.

Как отмечает ЦБ, "отдельные клиенты в условиях введенных ограничений пытаются сохранить право на покупку таких бумаг на свой страх и риск, получив статус квалифицированного инвестора, однако число таких инвесторов в масштабах отрасли невелико". Так, число квалифицированных инвесторов в III квартале 2022 года достигло 520 тыс. лиц (+17% квартал к кварталу и +72% год к году). Зачастую клиенты получали статус квалифицированного инвестора по критерию активов (6 млн руб.), сообщил ЦБ, добавив, что летом представил к обсуждению концепцию, где предлагается увеличить данный порог активов до 30 млн рублей.