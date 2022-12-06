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2 часа назад

В Венгрии возникла критическая ситуация с поставками топлива

Илья Родин

В Будапеште наблюдается острая нехватка топлива на автозаправочных станциях. Она вызвана ажиотажным спросом на бензин, возникшим после введения в ЕС санкций против российской нефти. Об этом пишет ТАСС.

Страна ЕС столкнулась с острым дефицитом бензина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что часть заправочных станций компаний OMV и Shell в настоящее время не работает, бензина на них нет. Служащие рассказывают, что топливо закончилось вчера, 5 декабря. Сроки новых поставок не называются.

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Управляющий директор крупнейшей венгерской энергетической компании MOL Дьердь Бача пояснил, что Дунайский НПЗ, использующий российскую нефть, пока не сможет работать на полную мощность.

Он отметил, что предприятие начнет работать в полную силу только через несколько недель. Бача добавил, что на заводе проводились плановые профилактические работы. Выявленные во время осмотра недостатки в настоящее время ликвидируются.

По мнению директора, в настоящее время следует покрывать спрос на топливо за счет поставок из других стран.

Уточняется, что на АЗС Венгрии также замечена нехватка дизельного топлива. По мнению экспертов, она вызвана вступившим в силу эмбарго на поставки нефти в ЕС и введением искусственного регулирования цен на энергоресурс.

По данным агентства, эти меры не повлияли на Венгрию непосредственно, но отразились на настроении потребителей. На фоне текущей повестки они стремятся запастись топливом.

Рынки,Shell,ЕС,
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