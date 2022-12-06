Страна ЕС столкнулась с острым дефицитом бензина

В Будапеште наблюдается острая нехватка топлива на автозаправочных станциях. Она вызвана ажиотажным спросом на бензин, возникшим после введения в ЕС санкций против российской нефти. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что часть заправочных станций компаний OMV и Shell в настоящее время не работает, бензина на них нет. Служащие рассказывают, что топливо закончилось вчера, 5 декабря. Сроки новых поставок не называются.

Управляющий директор крупнейшей венгерской энергетической компании MOL Дьердь Бача пояснил, что Дунайский НПЗ, использующий российскую нефть, пока не сможет работать на полную мощность.

Он отметил, что предприятие начнет работать в полную силу только через несколько недель. Бача добавил, что на заводе проводились плановые профилактические работы. Выявленные во время осмотра недостатки в настоящее время ликвидируются.

По мнению директора, в настоящее время следует покрывать спрос на топливо за счет поставок из других стран.

Уточняется, что на АЗС Венгрии также замечена нехватка дизельного топлива. По мнению экспертов, она вызвана вступившим в силу эмбарго на поставки нефти в ЕС и введением искусственного регулирования цен на энергоресурс.