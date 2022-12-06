Кулеба обвинил Индию в резком увеличении закупки российской нефти

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью NDTV упрекнул Индию в значительном увеличении закупки российской нефти.

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Он отметил, что Индия закупает российскую нефть потому, что Россия предложила «очень привлекательные условия, дешевые цены, хорошие контракты», но это связано с украинским кризисом, потому решение Индии является «неуместным с моральной точки зрения».

Кулеба также заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может сыграть ключевую роль в прекращении конфликта на Украине. По его словам, Киев увидел «несколько обнадеживающих сообщений» от Моди.