Китай довел до Шанхая газопровод для поставок из России по "Силе Сибири"

Китай возвел на своей территории дополнительный участок газопровода, соединенного с трубопроводом «Сила Сибири», который теперь доходит до Шанхая. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило агентство Xinhua.

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Восточный маршрут поставок газа по «Силе Сибири» в Китай следует от Благовещенска через город Хэйхэ и далее соединяется с газотранспортной сетью страны. На территории Китая газопровод имеет северный, центральный и южный участки. В общей сложности он проходит через девять провинций, а его протяженность составляет 5111 километров.

Северный и центральный участки на данный момент полностью достроены и уже введены в эксплуатацию. Завершить строительство всей сети правительство Китая намерено к 2025 году.

По словам зампреда правления Газпрома, гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, с учетом выхода поставок по газопроводу с 2025 года на объемы в 38 миллиардов кубометров, а также заключения нового долгосрочного договора поставок топлива с региона Дальнего Востока России в Китай общие объемы экспорта трубопроводного газа в КНР вырастут на 10 миллиардов кубометров от ранее заявленного значения.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что страна намерена расширить географию поставок электроэнергии и вскоре займется строительством перспективных проектов, в том числе монгольского участка «Силы Сибири — 2».