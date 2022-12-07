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2 часа назад

Фон дер Ляйен похвалила Италию за снижение поставок газа из России

Илья Родин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Италия значительно сократила долю российского газа в общем объеме поставок. Об этом пишет «Прайм».

Фон дер Ляйен похвалила Италию за снижение поставок газа из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фон дер Ляйен заметила, что Рим снизил долю голубого топлива из РФ в общем объеме поставок с 40% до 10%. По ее мнению, Италию можно назвать «прекрасным образцом» снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Глава ЕК подчеркнула, что по состоянию на начало ноября Евросоюз заполнил свои подземные газовые хранилища на 96%. Это позволит ЕС благополучно пережить зимний период.

В Италии назвали сроки полного отказа от российского газа

Ранее сообщалось, что Италия сократила импорт российского энергоносителя на 99%. В октябре 2022 года страна импортировала 31 млн куб. м, в то время как за аналогичный период прошлого года в республику поступили 2,29 млрд куб. м.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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