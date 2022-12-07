Фон дер Ляйен похвалила Италию за снижение поставок газа из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Италия значительно сократила долю российского газа в общем объеме поставок. Об этом пишет «Прайм».

Фон дер Ляйен заметила, что Рим снизил долю голубого топлива из РФ в общем объеме поставок с 40% до 10%. По ее мнению, Италию можно назвать «прекрасным образцом» снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Глава ЕК подчеркнула, что по состоянию на начало ноября Евросоюз заполнил свои подземные газовые хранилища на 96%. Это позволит ЕС благополучно пережить зимний период.