Назван предел падения биткоина

Биткоин не может обрушиться до нуля, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, курс криптовалюты уже близок к своему пределу. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

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Где предел

Падение биткоина до нуля невозможно, так как есть люди, которые не станут его сбрасывать, убежден экономист.

«Это психологический фактор. Люди добывали эти биткоины, покупали за определенные деньги и думают: зачем их продавать по этим ценам, нести убытки, подождем, пока он опять повысится, — поэтому ниже определенного предела он упасть не может», — пояснил он.

Пределы падения курса биткоина, по словам Беляева, уже близки.

Причины обрушения

Так как у биткоина не было никакой основы, кроме доверия людей, его обрушение рано или поздно должно было произойти, считаетэкономист.

«Он рос, потому что можно было заниматься майнингом, плюс были информационные вбросы со стороны сторонников биткоина, которые подталкивали его курс наверх постоянно. Люди, которые могли добывать или даже купить биткоин видели, что курс растет, и им представлялось, что он будет расти бесконечно и это прекрасное вложение», — поделился он.

По словам Беляева, в какой-то момент исчерпались и резерв доверия, и возможности майнинга. Затраты электроэнергии на добычу криптовалюты стали слишком высоки. Кроме того, добыть можно было только определенное количество монет, объяснил аналитик.

«Когда стало ясно, что все это уперлось в потолок, все пошло рушиться, потому что основы никакой нету, и когда увидели, что есть падение, начали сбрасывать эти деньги, чтобы что-то выручить», — подытожил экономист.

7 декабря биткоин упал ниже 17 тысяч долларов, сообщил Telegram-канал «Деньги в банкe».