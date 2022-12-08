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45 минут назад

Газ резко подорожал в Европе из-за предстоящих морозов

Лера Букина

Газ в Европе резко подорожал. Его стоимость преодолела отметку в $1700 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Газ резко подорожал в Европе из-за предстоящих морозов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Динамика обусловлена грядущим понижением температуры воздуха в регионе.

Цена контракта на ближайший месяц на хабе TTF составила $1730 за тысячу кубометров. Накануне фьючерс закрылся на отметке в $1624.

Согласно прогнозам метеорологов, в регион придут сильные морозы - они будут наблюдаться в ночное время.

Оценка Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur) погодной ситуации в стране скорректировалась. Теперь ей присвоен статус «критической» вместо «напряженной».

Ранее Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил о существенном снижении спроса Евросоюза на газ. Он обратил внимание на то, что в прошлом месяце потребление газа в Европе было на 24% ниже среднего уровня за последние пять лет. Европа пошла на это добровольно, но в случае ухудшения энергетического кризиса сокращение может стать обязательной мерой.

Рынки,Паоло Джентилони,ЕС,
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