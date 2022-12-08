Газ резко подорожал в Европе из-за предстоящих морозов

Ранее Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил о существенном снижении спроса Евросоюза на газ. Он обратил внимание на то, что в прошлом месяце потребление газа в Европе было на 24% ниже среднего уровня за последние пять лет. Европа пошла на это добровольно, но в случае ухудшения энергетического кризиса сокращение может стать обязательной мерой.