Газ резко подорожал в Европе из-за предстоящих морозов

Газ в Европе резко подорожал. Его стоимость преодолела отметку в $1700 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.
Динамика обусловлена грядущим понижением температуры воздуха в регионе.
Цена контракта на ближайший месяц на хабе TTF составила $1730 за тысячу кубометров. Накануне фьючерс закрылся на отметке в $1624.
Согласно прогнозам метеорологов, в регион придут сильные морозы - они будут наблюдаться в ночное время.
Оценка Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur) погодной ситуации в стране скорректировалась. Теперь ей присвоен статус «критической» вместо «напряженной».
Ранее Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил о существенном снижении спроса Евросоюза на газ. Он обратил внимание на то, что в прошлом месяце потребление газа в Европе было на 24% ниже среднего уровня за последние пять лет. Европа пошла на это добровольно, но в случае ухудшения энергетического кризиса сокращение может стать обязательной мерой.