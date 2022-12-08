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48 минут назад

Норвегия присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Национальная Служба Новостей

Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель, тем самым присоединившись к странам «Большой семерки» и Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства королевства.

Как отмечается, эти меры приняты с целью «сокращения доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны».

«Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников», - сообщила глава МИД Анникен Хюитфельдт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Рынки,Дмитрий Песков,ЕС,
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