Цена российской экспортной нефти Urals продемонстрировала падение до 43,72 доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Это произошло после того, как группа G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские поставки российской нефти стоимость.

По словам аналитика Майкла Каролана, продавцы максимально снижают цену для привлечения клиентов на большие объемы из-за отсутствия желающих купить российскую нефть в регионе. Такими темпами стоимость Urals в скором времени может стать вдвое дешевле сорта Brent. При этом эксперты обращают внимание на то, что и последняя показывает минимальные ежемесячные ценовые значения.

Подчеркивается, что три четверти объема нефти в этом году направляли на экспорт через западные порты.

Из-за отказа ЕС от приобретения нефти товар будут возить в Азию, указывают специалисты, отмечая дороговизну таких поставок. Это, в свою очередь, будет оказывать влияние на доход нефтяных компаний, считают эксперты.