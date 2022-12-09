«Не переживайте»: Путин о введении потолка цен на российскую нефть

«Предложенный потолок соразмерен тем ценам, по которым мы нефть сегодня и продаем. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно. Не переживайте, у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Киргизии.