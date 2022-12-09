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23 минуты назад

«Не переживайте»: Путин о введении потолка цен на российскую нефть

Елена Прошина

Предложенный странами Евросоюза потолок цен на российскую нефть соответствует тем ценам, по которым РФ итак продает ее, у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова приводит «РИА Новости».

«Предложенный потолок соразмерен тем ценам, по которым мы нефть сегодня и продаем. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно. Не переживайте, у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Киргизии.

По словам президента РФ, «примерно к обозначенным в потолке цен цифрам все и сводится». При этом Путин отметил, что при необходимости в Москве «подумают о сокращении добычи нефти».

Путин объяснил, кому можно верить

Также глава государства пообещал в ближайшие дни выпустить указ об ответе на введение потолка цен на российского топливо.

Ранее страны G7, Австралия и ЕС согласовали потолок цен на нефть РФ на уровне 60 долларов за баррель. Он будет применяться при морских перевозках, в отношении которых с 5 декабря вступили санкции Запада против России. Таким образом танкеры не смогут перевозить и страховать более дорогую нефть из РФ.

Рынки,Владимир Путин,ЕС,
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