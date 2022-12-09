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52 минуты назад

«У нас потерь не будет». Российская нефть подешевела, Путин просит не переживать

Газета.Ru

Независимое ценовое агентство Argus сообщило, что после введения потолка цен на российскую нефть цена марки Urals упала ниже $44 за баррель — более чем на четверть ниже предельной стоимости в $60. Аналитики считают, что такое удешевление сырья из России напрямую не связано со вступившим в силу 5 декабря решением ЕС и G7 о потолке цен. В то же время Владимир Путин сообщил, что беспокоиться по этому поводу незачем — Москва и так продает нефть примерно по тем же ценам.

Российская нефть после введения потолка цен на нее со стороны стран Евросоюза и G7 торгуется значительно ниже обозначенного порога в $60 за баррель, утверждает Bloomberg. Издание ссылается на данные независимого ценового агентства Argus Media Ltd. Согласно аналитике, марка Urals, на долю которой приходится около 60% морского экспорта российской нефти, в среду, 7 декабря, торговалась по $43,73 за баррель. То есть на 27% ниже установленного в рамках санкций потолка цен.

Bloomberg отмечает, что снижение стоимости сырья из России необязательно связано именно с установленным западными странами потолком цен, но этот фактор все же может вносить свой вклад в удешевление.

Агенство пишет, что уменьшение цены Urals, вероятно, произошло из-за совокупности причин. Среди них называются и потеря европейских рынков для Москвы, и существенный рост стоимости фрахта нефтеналивных судов, и растущая зависимость России от азиатских покупателей (прежде всего Китая и Индии). В то же время, по данным Argus, другая российская марка ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий Океан", названа в честь одноименного трубопровода), которая является более легкой нефтью, чем Urals, торговалась 7 декабря по $68,72 за баррель. Это все равно ниже, чем стоимость эталонной марки Brent, которая в среду составляла $78,5.

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По словам представителя Argus Майкла Кэролана, ключевой фактор, вызывающий депрессию цен на Urals, скорее всего, заключается в потере Россией европейских покупателей, а не в новых ограничениях.

"Сейчас у Urals нет покупателей в краткосрочной перспективе, поэтому приходится снижать цены, чтобы привлечь клиентов на долгосрочные контракты", - добавил Кэролан.

Оценки Argus Media Ltd. являются базовыми для расчета цены на Urals, на них, в том числе, опирается российский Минфин при определении экспортных пошлин. Однако даже западные издания отмечали, что сейчас ценовые прогнозы и оценки Argus и других независимых компаний нельзя считать точными - из-за снижения прозрачности ценообразования российской нефти в 2022 году, например, хуже отслеживаются цены на долгосрочные контракты.

В то же время российский президент Владимир Путин 9 декабря на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что Россия ничего не потеряет после введения потолка цен на нефть.

"У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах. Дело не в нас, а дело в общем состоянии мировой энергетики, оно вредное для мировых энергетических рынков. Повторяю - мы и так продаем примерно по этим ценам, так что за бюджет не переживайте", - сказал Путин.

Он также добавил, что конкретные меры реагирования на введение предельной цены на российскую нефть будут изложены в указе, который выйдет в ближайшие несколько дней.

При этом Путин считает, что подобные шаги со стороны Запада являются "глупыми" и "вредными".

"Следовать какому-то нерыночному вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителя. Потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, - цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по ним, по тем, кто такие решения предлагает", - пояснил Путин.

В конце ноября, еще до введения потолка цен на российскую нефть, ее цена уже падала ниже предлагаемого тогда порога. В частности, 28 ноября Urals с отправлением из балтийского порта Приморск торговалась ниже $52 за баррель. Однако это была стоимость непосредственно сырья и его доставки на борт танкера. В эту сумму не входят расходы на фрахт, страхование судна и перевозку груза, которые оплачиваются трейдером отдельно.

Рынки,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ЕС,
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