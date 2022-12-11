Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Страны ЕС продолжают закупать газ из России

Майк Габриелян

Германия и другие страны ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ). При этом поставки уже значительно превысили прошлогодние объемы. Об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики(IfW).

Страны Евросоюза продолжают закупать газ из России
Фото:  официальный сайт ПАО "НОВАТЭК" официальный сайт ПАО "НОВАТЭК"

Как отмечает телеканал, правительство Германии заявило, что хочет обойтись без российского газа. Однако на деле сжиженный природный газ продолжает поступать из России в ФРГ.

Газ резко подорожал в Европе из-за предстоящих морозов

Вице-президент Кильского института мировой экономики (IfW) Штефан Коотс заявил, что сжиженный природный газ из России доставляется в Бельгию транспортными судами, а оттуда «направляется напрямую в Германию».

При этом в европейской статистике импорта данные поставки отнесены к Бельгии.

Сейчас они составляют почти пять миллиардов кубометров в год. По словам Коотса, это от 5 до 6% от общего потребления газа в ФРГ.

Российский газ продолжает поступать и в другие страны ЕС. Более того, согласно отчету Handelsblatt, европейский импорт СПГ из России достиг пика. По сравнению с 2021 годом Евросоюз вместе с Британией закупил у России на 20% больше сжиженного природного газа, чем до начала украинского кризиса.

По данным компании ICIS, которая специализируется на энергетике, в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России. Основными странами-покупателями являются Франция, Нидерланды и Бельгия. По данным Handelsblatt, уже в этом году ЕС и Британия заплатят России около 27 миллиардов евро.

Накануне стало известно, что «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

Рынки,Газпром,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители