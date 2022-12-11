Страны Евросоюза продолжают закупать газ из России

Германия и другие страны ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ). При этом поставки уже значительно превысили прошлогодние объемы. Об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики(IfW).

Фото: официальный сайт ПАО "НОВАТЭК" официальный сайт ПАО "НОВАТЭК"

Как отмечает телеканал, правительство Германии заявило, что хочет обойтись без российского газа. Однако на деле сжиженный природный газ продолжает поступать из России в ФРГ.

Вице-президент Кильского института мировой экономики (IfW) Штефан Коотс заявил, что сжиженный природный газ из России доставляется в Бельгию транспортными судами, а оттуда «направляется напрямую в Германию».

При этом в европейской статистике импорта данные поставки отнесены к Бельгии.

Сейчас они составляют почти пять миллиардов кубометров в год. По словам Коотса, это от 5 до 6% от общего потребления газа в ФРГ.

Российский газ продолжает поступать и в другие страны ЕС. Более того, согласно отчету Handelsblatt, европейский импорт СПГ из России достиг пика. По сравнению с 2021 годом Евросоюз вместе с Британией закупил у России на 20% больше сжиженного природного газа, чем до начала украинского кризиса.

По данным компании ICIS, которая специализируется на энергетике, в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России. Основными странами-покупателями являются Франция, Нидерланды и Бельгия. По данным Handelsblatt, уже в этом году ЕС и Британия заплатят России около 27 миллиардов евро.