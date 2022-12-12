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45 минут назад

В Индии сообщили, что страна начнет расчеты с Россией в рупиях со следующей недели

Газета.Ruиещё 6

Глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщил, что Индия со следующей недели начнет использовать рупии в торговых расчетах с Россией, написала газета Mint.

«Ряд вопросов решен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов (в рупиях). Со следующей недели по некоторым партиям товаров ожидается торговый расчет с Россией по новой платежной системе», — заявил Сахай.

По информации издания, от пяти до шести российских банков получили разрешение на открытие счета в индийской валюте в индийских кредитных организациях для торговых расчетов в национальной валюте Индии.

Цены на нефть вернулись к значениям прошлого года

Отмечается, что в настоящее время открыли уже от 10 до 11 таких счетов.

Как отметили в пресс-службе министерства торговли Индии, республика может перевести до 16,38% от своего общего объема торговли с Россией и соседними странами в национальную валюту.

В начале ноября газета Economic Times со ссылкой на утверждение специалистов компании Vortexa написала, что Российская Федерация в октябре 2022 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.

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