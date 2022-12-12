Цены на нефть вернулись к значениям прошлого года

В начале недели мировые цены на нефть вернулись к снижению на фоне опасений инвесторов по поводу роста мировой экономики. По состоянию на 14:30 стоимость сорта Brent упала до 75,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Стоимость сорта WTI снизилась до 70,5 доллара. К середине декабря цены на сырье вернулись к значениям конца прошлого года, полностью отыграв весь рост первой половины 2022 года.

На фоне опасений Запада по поводу начала военных действий на Украине с середины декабря 2021 года стоимость нефти выросла в полтора раза. Вплоть до конца июля Brent торговался на уровне выше 100 долларов за баррель.

Такая ситуация позволила России, несмотря на предоставляемые покупателям крупные дисконты, нарастить нефтегазовые доходы и увеличить их долю в бюджете. Однако к концу года объем таких доходов начал сокращаться.