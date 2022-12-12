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57 минут назад

Цены на нефть вернулись к значениям прошлого года

Lenta.ru

В начале недели мировые цены на нефть вернулись к снижению на фоне опасений инвесторов по поводу роста мировой экономики. По состоянию на 14:30 стоимость сорта Brent упала до 75,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на нефть вернулись к значениям прошлого года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость сорта WTI снизилась до 70,5 доллара. К середине декабря цены на сырье вернулись к значениям конца прошлого года, полностью отыграв весь рост первой половины 2022 года.

На фоне опасений Запада по поводу начала военных действий на Украине с середины декабря 2021 года стоимость нефти выросла в полтора раза. Вплоть до конца июля Brent торговался на уровне выше 100 долларов за баррель.

Такая ситуация позволила России, несмотря на предоставляемые покупателям крупные дисконты, нарастить нефтегазовые доходы и увеличить их долю в бюджете. Однако к концу года объем таких доходов начал сокращаться.

В ноябре, еще до введения потолка цен на морские поставки российской нефти, нефтегазовые доходы федерального бюджета оказались ниже ожиданий на 90,2 миллиарда рублей. При этом в прогнозе на декабрь Минфин заложил значительно меньший объем доходов, чем в прошлые месяцы.

По оценкам департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка России (не является официальной позицией регулятора), потолок цен от стран G7, Евросоюза, Австралии и Норвегии станет шоком для российской экономики. С этим мнением категорически не согласились в Минэнерго. В свою очередь глава Минфина США Джанет Йеллен оценила первую неделю действия потолка словами «пока все хорошо».

Рынки,Джанет Йеллен,Банк России,Казначейство США,ЕС,
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