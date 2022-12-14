Курс евро подскочил выше 68 рублей впервые с 30 мая, следует из данных Московской биржи. Евро вырос на 1 рубль 23,5 коп., до 68,27 рублей. В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 1,5 коп. и составил 9,059 рублей.

В начале декабря экономист Владимир Рожанковский и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что основная причина укрепления мировых валют – евро и региональных – связана с риторикой США, которая приводит к ослаблению доллара. Спред между долларом и евро сокращается, что отражается и на курсе валют.

В конце ноября член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин предполагал, что колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета.